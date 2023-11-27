Важное 27 ноября 2023, 16:26 «Поддержка от сердца». Губернатор Подмосковья поблагодарил матерей бойцов СВО за помощь Губернатор Подмосковья поблагодарил матерей бойцов СВО за помощь Автор фото: Константин Семенец

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Матери подмосковных бойцов СВО сформировали сильное сообщество женщин, оказывающих значимую поддержку тем, кто ушел на передовую. Губернатор Андрей Воробьев, встретившись с ними, поблагодарил за такое содействие, чуткость и воспитание достойных сыновей.

Жены, матери, сестры военнослужащих активно помогают бойцам. Они собирают гуманитарную помощь, шьют вещи, пишут письма и организуют всевозможную поддержку.

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«Стараемся часто общаться с женами, детьми и самими ребятами. Со своей стороны максимально поддерживать и материально, и по мелочам. Недостаточно дать распоряжение или указ на бумаге. Все-таки это должно идти от сердца», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

По словам губернатора, любая моральная поддержка сегодня бесценна для военнослужащих. Бойцы делятся, что и письма, и рисунки школьников трогают их до глубины души.

Я разговариваю с ребятами, офицерами. Они отмечают, насколько важно, что приезжают волонтеры и с письмами, и с открытками, со всем необходимым. Ребята пишут письма искренне, с детской непосредственностью. Андрей Воробьев

В прошлом году Подмосковье запустило акцию «Доброе дело», связанную с гуманитарной помощью. Ее инициаторами стали школьники и их родители, педагоги.

«Мы регулярно на контакте с подразделениями, с ребятами», — подчеркнул губернатор.

Автор фото: Константин Семенец

Во время встречи мамы военнослужащих попросили Андрея Воробьева помочь приобрести для бойцов на передовой два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, материалы для плетения маскировочных сетей. Губернатор пообещал, что выполнит все просьбы.

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