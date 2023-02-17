Подмосковье 17 февраля 2023, 22:18 Глава Солнечногорска встретился с коллективом НПО Экосистема»

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От работы НПО «Экосистема» зависит, что будут пить жители более чем 30 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана — на НПО «Экосистема» производят не воду или газировку, а очистное оборудование. Сотрудники администрации Солнечногорска посетили предприятие и узнали, как оно развивается и какую помощь могут оказать власти.

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За 12-летнюю историю предприятие построило целую сеть активного межрегионального и международного сотрудничества. В Солнечногорск производство переехало только в 2019 году, но уже стало неотъемлемой частью округа. Сейчас здесь трудятся порядка 300 человек, а скоро появятся еще 30 рабочих мест, на которых руководители будут рады видеть жителей округа.

На уже покоренных бизнес-высотах руководство предприятия останавливаться не планирует, впереди — строительство новых цехов и административно-выставочного комплекса. Для этих целей НПО «Экосистема» арендовало новый участок по программе «Земля за 1 рубль».

Администрация, в свою очередь, пообещала поддержать амбициозные идеи. В ближайшее время профильные ведомства возьмутся за решение вопроса организации общественного транспорта для сотрудников.

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