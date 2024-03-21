Подмосковье 21 марта 2024, 15:31 Глава Солнечногорска проверил капитальный ремонт школы № 5 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 5. Глава муниципалитета Константин Михальков лично проверил ход работ. Сейчас подрядчик осуществляет демонтаж на первом и втором этажах и одновременно приступил к выполнению общестроительных работ, включая устройство перегородок и подготовку основания для пола.

«Продолжим контролировать вместе с родительским активом, как продвигается ремонт», — отметил Константин Михальков.

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К 1 сентября в здании заменят кровлю, инженерные коммуникации, фасад и оконные блоки. После ремонта в школе появится новая мебель и оборудование для занятий. Будет расширен пищеблок. На благоустроенной территории школы появится спортивное ядро площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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