Подмосковье 19 февраля 2024, 13:13 Глава Солнечногорска по просьбе жителей проверил уборку снега в микрорайоне ЦМИС Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков проинспектировал качество расчистки снега в микрорайоне ЦМИС. Вместе с жителями он осмотрел дворы, территории у магазинов и проезжую часть, а после дал поручение устранить недочеты.

Поводом для обхода стали обращения в социальных сетях и на горячую линию.

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«Если по дворам замечаний нет, то по дорогам регионального значения, тротуарам необходимо усиливать работы. Поручил ответственным лицам наладить регулярную уборку. Также в эти дни управляющие компании усилят работы по уборке от наледи кровель», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Глава также обсудил с жителями капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизацию теплоснабжения микрорайона. В ближайшие два года здесь запланировано строительство блочно-модульной котельной.

Напомним, в микрорайоне ЦМИС в марте пройдет выездной прием администрации Солнечногорска. Жители смогут задать все интересующие вопросы главе и профильным заместителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в регионе.

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