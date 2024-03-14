Подмосковье 14 марта 2024, 13:39 Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с директорами промышленных предприятий Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Новые меры поддержки бизнеса обсудили на заседании Совета директоров промышленных предприятий в Солнечногорске. О нововведениях рассказал глава округа Константин Михальков.

Совет директоров промышленных предприятий Солнечногорска работает с 2023 года. Он способствует эффективному взаимодействию бизнеса с органами местного самоуправления.

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На очередной встрече с руководством предприятий обсудили новые меры поддержки бизнеса, о которых в послании к Федеральному Собранию рассказал президент Владимир Путин. После участники заседания наметили планы по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест для жителей муниципалитета. Также решили вопросы, касающиеся работы ресурсных организаций.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Наш совет — это люди профессиональные, увлеченные и неравнодушные. Сейчас руководители и их коллективы активно поддерживают наших бойцов на специальной военной операции, регулярно направляют грузы на передовую, заботятся о семьях героев. И искренняя благодарность за то, что вы всегда рядом и готовы помогать!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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