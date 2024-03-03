Подмосковье 03 марта 2024, 23:17 Глава Шатуры Артюхин поблагодарил руководителей предприятий за помощь бойцам СВО Анастасия Хренкова

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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин выразил благодарность руководителям предприятий за поддержку бойцов, находящихся на передовой. Он подчеркнул, что предприниматели оказывают помощь, участвуют в закупках оборудования и медикаментов для военнослужащих.

Генеральный директор Рошальского завода пластификаторов Сергей Соколухин сообщил, что их цель — защита России и новых территорий, а также поддержка военных.

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«Мы понимаем, что наша помощь нужна нашим бойцам», — добавил Сергей Соколухин.

На встрече предприниматели вместе с главой городского округа обсудили основные тезисы прямого обращения президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям.

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