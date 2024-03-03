03 марта 2024, 23:17
Глава Шатуры Артюхин поблагодарил руководителей предприятий за помощь бойцам СВО
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин выразил благодарность руководителям предприятий за поддержку бойцов, находящихся на передовой. Он подчеркнул, что предприниматели оказывают помощь, участвуют в закупках оборудования и медикаментов для военнослужащих.
Генеральный директор Рошальского завода пластификаторов Сергей Соколухин сообщил, что их цель — защита России и новых территорий, а также поддержка военных.
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«Мы понимаем, что наша помощь нужна нашим бойцам», — добавил Сергей Соколухин.
На встрече предприниматели вместе с главой городского округа обсудили основные тезисы прямого обращения президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям.
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Шатура
Специальная военная операция РФ на Украине
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