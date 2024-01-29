Подмосковье 29 января 2024, 21:28 Глава Сергиева Посада доложил губернатору Воробьеву о ситуации с треснувшим домом Акулов: обследование треснувшего дома в Сергиевом Посаде начнется утром Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа

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Специалисты приступят к обследованию треснувшей стены дома на Октябрьской улице в Сергиево-Посадском городском округе утром во вторник, 30 января. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Дмитрий Акулов после общения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава округа подчеркнул, что руководитель региона находится на постоянной связи.

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«Завтра, 30 января, вице-губернатор Евгений Акимович Хромушин присылает специалистов, которые начнут обследовать здание бывшего общежития на улице Октябрьской, дом 7. Работы начнут с 08:00», — написал Акулов.

Он добавил, что ориентировочно к обеду инженеры оценят степень аварийности здания. Сейчас жильцов пострадавшей части дома временно разместили в ДК «Космос», откуда перевезут в гостиницу и обеспечат всем необходимым.

«Всю помощь жителям оказываем на месте, для этого создан оперативный штаб. Организован пункт временного размещения в ДК „Космос“. Жителям предложим размещение в гостинице и горячее питание. Позаботимся о каждом», — пообещал глава округа.

Трещина в стене дома в сергиево-посадском микрорайоне Пересвет образовалась вечером в понедельник, 29 января. По данным администрации округа, часть квартир в здании приватизированы, остальные находятся в социальном найме.

Обслуживающая здание управляющая организация заявила, что к повреждению привели многочисленные несогласованные перепланировки и возникла угроза обрушения.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Александра Суворов заявил, что всего из здания эвакуировали порядка 120 человек. Жильцов дальней половины здания не беспокоили, потому что их часть изолирована от пострадавшей и угрозы для них нет.