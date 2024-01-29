Происшествия 29 января 2024, 20:34 Администрация Сергиева Посада отреагировала на ЧП с треснувшим домом в Пересвете

Читать 360tv в

Жителей дома, на фасаде которого зафиксировали трещину, разместили в ДК «Космос». Сейчас идет процесс регистрации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сергиев Посад.

«Идет регистрация, определено место, где люди будут размещаться, где им будет дана информация по дальнейшим действиям», — указали в администрации.

Реклама

В пресс-службе уточнили, что пока всех обеспечивают горячими напитками. После того, как станет известно количество людей и как долго они будут находиться в ДК, организуют и горячее питание.

ЧП произошло в доме № 7 на Октябрьской улице в Пересвете. Как пояснил глава городского округа Дмитрий Акулов, это здание до недавнего времени был общежитием, сейчас часть квартир приватизирована, часть — в соцнайме.

По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

По данным и.о. заместителя главы округа Александра Суворова, в общей сложности в доме зарегистрированы 188 человек.

Отселены порядка 120 жильцов из той половины дома, где образовалась трещина на фасаде, уточнил он. Дальнюю половину здания не отселяли, потому что она изолирована от части, где произошло ЧП.