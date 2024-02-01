01 февраля 2024, 19:51
Глава Сергиева Посада Акулов ответил на вопросы жильцов треснувшего дома в Пересвете
Эксперты признали треснувший дом № 7 на Октябрьской улице в Пересвете не аварийным, здание подлежит капитальному ремонту. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на встрече с временно переселенными жителями.
Он подчеркнул, что для принятия дальнейших решений о судьбе дома, необходимо было получить заключение строителей.
Реклама
«Главный вывод экспертов: здание не аварийное и подлежит капитальному ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, тогда будут понятны и сроки», — указал глава городского округа в своем Telegram-канале.
Всем, кто проживает в гостиницах или хостелах, предоставят комнаты в муниципальном маневренном фонде. Он будет предложен тем гражданам, которые зарегистрированы по данному адресу и не имею другой жилплощади. Работу по расселению завершат в ближайшие дни.
Кроме того, у жильцов треснувшего дома возникли вопросы о том, как они могут забрать свои вещи, поскольку сейчас вход в подъезд находится под охраной.
«Пройти внутрь можно в сопровождении сотрудника МЧС по утвержденному графику», — добавил Дмитрий Акулов.
В заключение он рассказал, что сейчас администрация решает вопрос с ресурсоснабжающими организациями о том, чтобы освободить людей от оплаты коммунальных услуг с 30 января.
«Следующую встречу с жителями планируем провести с подрядчиком капремонта после составления сметы, чтобы люди смогли ознакомиться с перечнем работ и сроками», — подытожил глава городского округа.
Ранее специалисты подмосковного главка МЧС проверили устойчивость здания при помощи мобильного диагностического комплекса «Струна».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
Реклама
Реклама