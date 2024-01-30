Подмосковье 30 января 2024, 12:30 Устойчивость треснувшего дома в Сергиевом Посаде проверят комплексом «Струна» Подмосковные спасатели проверили треснувший дом в Сергиевом Посаде «Струной»

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Сотрудники подмосковного главка МЧС прибыли в сергиево-посадский район Пересвет для проверки состояния дома с трещиной в несущей стене. Устойчивость здания определили при помощи мобильного диагностического комплекса «Струна».

Кроме того, специалисты проведут геодезический контроль для оценки устойчивости и прочности дома к колебаниям. По результатам заключения станет известна дальнейшая судьба здания.

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что, по предварительным данным, угрозы обрушения стены нет. Специалисты пока зафиксировали только нарушение в кирпичной кладке. Но для окончательного ответа необходимо провести полный комплекс проверки, а на это требуется время.

Трещина в стене дома образовалась вечером в понедельник, 29 января. Власти муниципалитета переселили жителей из пострадавшей части здания сначала во временный пункт размещения в ДК «Космос», а после в гостиницы, обеспечив всем необходимым.

Во вторник, 30 января, жители в сопровождении спасателей зашли в свои квартиры, чтобы собрать вещи. В подъезды людей запускали по одному и только при предъявлении документов с пропиской.