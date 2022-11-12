Подмосковье 12 ноября 2022, 00:28 Глава Реутова и председатель Мособлдумы встретились с семьями мобилизованных

Читать 360tv в

В Реутове в центре помощи семьям мобилизованных прошла встреча с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым и главой округа Станиславом Каторовым. На встрече обсудили выплаты семьям мобилизованных, а также психологическую, медицинскую и юридическую помощь.

Также без внимания не остались вопросы образования и социальных льгот.

Реклама

«Мы принимали решения на региональном уровне, что касается питания в школах, детских садах, кружки, секции — все должно быть бесплатно, возможность различных субсидий по коммунальным и другим выплатам», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Игорь Брынцалов объяснил, что в школы, детские сады и прочие образовательные учреждения детей мобилизованных жителей записывают автоматически. Это значит, что никто не должен ходить и писать заявления для зачисления.

«Город очень быстро отреагировал, школа, питание и бесплатный детский садик помогли очень. И волонтеры позвонили — спрашивают, чем помочь, что можно сделать. Так что все вопросы обозначила, спасибо огромное им», — поделилась жительница Реутова Дарья К.

Также во время встречи обсудили нужды самих мобилизованных и добровольцев. Какое обмундирование или гуманитарная помощь им необходимы.

«Нам важно сейчас, когда наши ребята находятся на боевых позициях, чтобы они чувствовали нашу помощь и поддержку. Понимали, что нам не все равно, конечно, мы их не бросим, не оставим в этой ситуации, а будем помогать», — сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество вопросов по мобилизации снизилось в Подмосковье.