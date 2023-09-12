Подмосковье 12 сентября 2023, 22:09 Глава Подольска встретился с сотрудниками крупнейшего в России насосного завода «Джилекс»

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Встреча сотрудников завода «Джилекс» с главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым состоялась на территории предприятия. Обсудили строительство дорог и детских площадок, работу скорой помощи, расселение аварийного жилья, школьное питание и организацию спортивных секций для детей.

Сотрудники завода подняли много вопросов и отметили, что замечают положительные изменения в Подольске.

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«Мы приехали в Подольск в конце 2012 года, и сейчас я живу в микрорайоне Кузнечики. Он действительно изменился до неузнаваемости. Буквально недавно у нас открыли бульвар 65-летия Победы. Очень красивое место. Мы теперь с дочкой ходим туда гулять», — рассказала бухгалтер Юлия Занчевская.

Ее коллега Татьяна Князева вспомнила про парк, реконструкция которого прошла в 2021 году. Там стало уютно, комфортно и красиво.

Дмитрий Жариков рассказал, какие еще перемены планируются в городе в ближайшее время и ответил на вопросы работников. Все сказанное внесли в протокол собрания.

Завод «Джилекс» выпускает насосы и оборудование для подачи, накапливания, очистки, отвода и циркуляции воды. Это крупнейший налогоплательщик Подольска и самый большой насосный завод в России. Здесь работают более 720 человек. В последние несколько лет предприятие значительно расширилось, здесь появился современный складской комплекс. До декабря запустят в работу новый цех по производству мембран для гидроаккумуляторов. В следующем году «Джилекс» планирует запустить собственное производство электродвигателей для насосов разных модификаций.

Президент присвоил Подольску звание «Город трудовой доблести». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с этим событием и напомнил, что работающие там предприятия всегда вносили важную лепту в развитие страны.