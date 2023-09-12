Подмосковье 12 сентября 2023, 13:36 Андрей Воробьев поздравил Подольск со званием города трудовой доблести

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Президент присвоил Подольску звание «Город трудовой доблести». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с этим событием и напомнил, что работающие там предприятия всегда вносили важную лепту в развитие страны.

«Я хочу поздравить Подольск: на днях президент принял решение удостоить его почетного звания „Город трудовой доблести“. Мы все знаем, какую лепту предприятия внесли в разные годы в развитие нашей страны. И хочу с этим еще раз вас поздравить», — сказал Воробьев.

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В прошлом году к депутатам Мособлдумы обратились ветераны Подольска. Они огласили просьбу присвоить почетное звание городу — инициативу единогласно поддержали и направили президенту.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. Его получают города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, показали значимые трудовые подвиги и обеспечили бесперебойное производство на предприятиях.

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