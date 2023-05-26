Подмосковье 26 мая 2023, 10:47 Глава Подольска вручил ключи дольщикам достроенного дома на Серпуховской улице

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Дом № 3А достроили на Серпуховской улице в Подольске. Первыми новоселами стали девять семей дольщиков, их поздравил глава округа. Еще около 250 семей получат ключи от квартир в ближайшее время.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков поздравил семьи и вручил им цветы, подарки и заветные ключи от квартир.

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Среди новоселов была многодетная семья Шиковых, которая более семи лет ждала свою квартиру. За это время у них родились трое детей. На торжественное мероприятие семья пришла в полном составе.

Строительство 19-этажного дома на Серпуховской улице началось десять лет. Компания ЗАО «ТЕКС» должна была сдать объект в 2016 году, но застройщик был признан банкротом. Дом был готов лишь на 65%. Высотку передали Фонду защиты прав дольщиков, который и достроил объект.

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