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    30 мая 2022, 12:50

    Глава Подмосковья поблагодарил жителей за участие в голосовании по благоустройству территорий

    Глава Подмосковья Воробьев поблагодарил жителей за участие в федеральном голосовании по благоустройству территорий

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие во всероссийском голосовании по благоустройству территорий. Инициатива неравнодушных людей позволяет «менять облик четырех-пяти-шести городов», заметил глава региона.

    Глава Подмосковья поблагодарил жителей за участие в голосовании по благоустройству территорий

    «Благоустройство — постоянная тема. Мы очень благодарны жителям за всероссийское голосование, потому что от активности жителей зависит то, насколько активно мы войдем в федеральную программу благоустройства малых городов. До сих пор активность хорошая», — рассказал губернатор Воробьев на совещании с зампредами 30 мая.

    Губернатор добавил, что голосование «очень позитивно воспринимается всеми жителями», и напомнил, что благоустройство проходит в парках, скверах, лесах и на него выделяются «достаточно серьезные ресурсы».

    Голосование по благоустройству Подмосковья завершится сегодня. В нем за полтора месяца приняли участие более 350 тысяч жителей. Людям предложили выбирать места, которым требуется преображение в 2023 году. На выбор представили 269 территорий в 56 городских округах. Голосование пока продолжается на платформе 50.gorodsreda.ru.