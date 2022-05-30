Глава Подмосковья поблагодарил жителей за участие в голосовании по благоустройству территорий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие во всероссийском голосовании по благоустройству территорий. Инициатива неравнодушных людей позволяет «менять облик четырех-пяти-шести городов», заметил глава региона.

«Благоустройство — постоянная тема. Мы очень благодарны жителям за всероссийское голосование, потому что от активности жителей зависит то, насколько активно мы войдем в федеральную программу благоустройства малых городов. До сих пор активность хорошая», — рассказал губернатор Воробьев на совещании с зампредами 30 мая.

Губернатор добавил, что голосование «очень позитивно воспринимается всеми жителями», и напомнил, что благоустройство проходит в парках, скверах, лесах и на него выделяются «достаточно серьезные ресурсы».

Голосование по благоустройству Подмосковья завершится сегодня. В нем за полтора месяца приняли участие более 350 тысяч жителей. Людям предложили выбирать места, которым требуется преображение в 2023 году. На выбор представили 269 территорий в 56 городских округах. Голосование пока продолжается на платформе 50.gorodsreda.ru.