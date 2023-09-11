Важное 11 сентября 2023, 17:03 «Задача — оправдать доверие». Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в выборах Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активное участие в выборах в Подмосковье

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«Выборы — всегда рубеж, когда оценивают работу твою и твоей команды», считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто проголосовал, проявив гражданскую позицию. Регион показал высокую активность.

«Я хочу еще раз поблагодарить всех наших жителей и, конечно, президента. В самом начале Владимир Владимирович произнес одну стратегически важную для меня вещь: „Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, — это служить людям“. Помню это наставление и всегда им руководствуюсь», — сказал Андрей Воробьев.

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По словам губернатора, выборы — всегда очень ответственный и сложный процесс.

Мы видели очень высокую активность: и в малых городах, и на больших территориях. Я хочу от всего сердца и от всей души, прежде всего, поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие. Андрей Воробьев

По словам губернатора, важную роль играет в том числе федеральное участие в развитии территорий. При поддержке президента в Подмосковье реализуют масштабные проекты.

«Мы с вами знаем, что, насколько бы сильным регион ни был, без участия правительства и лично президента мы с вами не могли бы реализовывать масштабные проекты. И мы стараемся с нашими жителями регулярно встречаться и держать связь в самых разных форматах», — добавил Воробьев.

Для тесного взаимодействия с жителями используют портал «Добродел», регулярно проводят личные встречи, телефонные разговоры.

«Я уверен, что для кого-то мы уже смогли обеспечить заметные перемены: парк, здравоохранение, образование. Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача — не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза», — отметил Андрей Воробьев.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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