Подмосковье 17 сентября 2023, 12:28 Глава Павловского Посада Семенов отметил высокий уровень мер поддержки контрактников Пресс-служба губернатора Московской области

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Служба по контракту дает не только статус, но и хорошую стабильную зарплату, заявил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов в беседе с «360». Он отметил, что военнослужащим и их семьям также положены социальные гарантии и льготы.

«Сложно оценить в материальном плане заслуги наших ребят на передовой. Те меры поддержки, которые оказывают правительство нашей страны, правительство Московской области, муниципалитеты, — это серьезная помощь», — указал Семенов.

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Он уточнил, что в зону СВО отправились более 500 жителей Павловского Посада и Электрогорска. Администрация поддерживает связь с бойцами и их семьями, учитывает все запросы и регулярно проводит гуманитарные выезды.

«Настрой у ребят боевой! Все уверены в победе и прикладывают максимальные личные и командные усилия для ее достижения», — добавил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе, который принимает мужчин из всех регионов России.