Подмосковье 31 мая 2023, 12:05 Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила предпринимателей с профессиональным праздником

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День предпринимателей отпраздновали в Мытищах. Участие в мероприятии приняли 150 человек.

День предпринимательства — один из главных праздников в Подмосковье. Ведь именно благодаря бизнесу за последнее время количество рабочих мест в округе значительно выросло.

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«По итогам 2022 года Мытищи заняли 6-е место среди муниципалитетов Московской области по количеству предоставленных субсидий малому и среднему предпринимательству. <…> А по результатам работы в 1-м квартале 2023 года Мытищи заняли 5-е место по приросту субъектов малого и среднего предпринимательства», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

На мероприятии наградили отличившихся предпринимателей, а также показали гостям праздничную программу.

«1988 год. Именно в этот день, 26 мая, был издан закон о развитии кооперации в СССР. Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который не забыл, когда именно в России был дан старт развитию предпринимательства», — отметил депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о качественной работе инвестблока правительства региона и напомнил о важности поддержки предпринимателей.

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