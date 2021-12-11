«Социальная газификация» в Подмосковье в 2022 году пройдет ускоренными темпами

Работы по протягиванию газопроводов до границ участков населенных пунктов Московской области в 2022 году начнутся сразу после новогодних праздников. Об этом «360» рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он напомнил, что в рамках президентского проекта «Социальная газификация» в Московской области планируют протянуть трубы к участкам трех тысяч населенных пунктов. В этом году газ придет в дома жителей 1113 сел и деревень Подмосковья.

«До конца года мы выполним все свои планы и догазифицируем 1113 населенных пунктов, где в общей сложности проживают 40 тысяч жителей», — рассказал Баранов.

Глава «Мособлгаза» подчеркнул, что по поручению губернатора Подмосковья в следующем году темпы по прокладыванию труб до границ участок усилят, чтобы выполнить поставленную задачу.

Игорь Баранов отметил, что сейчас работами занимаются более 1700 человек. Это сотрудники «Мособлгаза» и подрядных организаций. Объем необходимых работ достаточно большой, но ресурсов хватает и все идет по графику.

Жители могут узнать, когда работы по прокладке газовых труб начнутся в их поселках в следующем году. Графики уже составили, и они есть на сайте «Мособлгаза», а также на сервисе «Яндекс.Карты».

Подведение трубы до участка бесплатное. Это позволило решить проблему так называемой последней мили. Раньше жителей пугала достаточно крупная стоимость проведения газа по населенному пункту. Сумма для оплаты работ начиналась от 500 тысяч рублей. Сейчас эта часть работ проводится полностью бесплатно.

Для подключения дома к газовой трубе необходимо заключить единый комплексный договор. Он предусматривает земельные работы на участке, подключение трубы, газовое оборудование и его обслуживание.

«В Московской области мы сделали несколько пакетов с различным набором оборудования. На сайте есть специальный калькулятор, на котором можно рассчитать итоговую стоимость. Цена варьируется от 75 до 150 тысяч рублей. Если житель выбирает типовые решения», — поделился Баранов.

Он отметил, что можно выбрать и более дорогое газовое оборудование. На сайте «Мособлгаза» представлено более 300 различных вариантов.

Но главное — в покупку включить систему безопасности. Это датчики загазованности и отключения клапана.

«Если вдруг произойдет утечка, то система ее уловит и автоматически перекроет подачу с последующим звуковым сигналом. По поручению губернатора мы стараемся все дома оснащать такой системой. И владельцев ранее газифицированных домов тоже просим их установить. Цена составляет от 1,5 до семи тысяч рублей. Но экономить на безопасности не стоит», — подчеркнул глава «Мособлгаза».

Работы на участке проходят после заключения комплексного договора. В течение 10 дней специалисты выезжают к владельцу дома, чтобы осмотреть территорию и решить, где проложить трубы, чтобы они не мешали.

«Населенный пункт имеет свой срок газификации. Для разводки сетей внутри участков мы берем запас в два месяца. То есть можно узнать дату, когда планируется газификация населенного пункта, и в течение двух месяцев с этого мы подключаем дома», — пояснил Игорь Баранов.

Подать заявку на газификацию дома можно через сайт «Мособлгаза», МФЦ, стационарные и мобильные офисы «Социальной газификации», отделения Мособлэнерго и «Россетей». Сама заявка очень простая. К ней нужно приложить свидетельства на дом и земельный участок. Незарегистрированные дома газовики подключить не имеют права. Для помощи жителям, чья недвижимость не поставлена на учет, эту услугу оказывают в офисах «Социальной газификации».