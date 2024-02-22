Подмосковье 22 февраля 2024, 21:31 Глава Луховиц Сергей Тимохин поздравил военнослужащих железнодорожной части с 23 Февраля Unsplash

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Праздник для солдат и офицеров железнодорожной части № 98-532 организовали ко Дню защитника Отечества в Луховицах. Глава городского округа Сергей Тимохин поздравил личный состав части.

Глава городского округа пожелал успешной службы и безукоризненного выполнения поставленных задач. Отдельно Сергей Тимохин поздравил женщин, которые несут службу на равне с мужчинами.

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Военнослужащим вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Творческие коллективы выступили на праздничном концерте.

Примером мужества и отваги для воинов-железнодорожников является Виктор Мирошниченко. Свой подвиг он совершил 9 октября 1941. Ценой собственной жизни он подорвал железнодорожный мост через реку Снопоть и остановил фашистов. В память о герое на территории части установлен бюст.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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