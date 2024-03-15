Подмосковье 15 марта 2024, 22:52 Глава Луховиц поучаствовал в акции «Неделя добрых дел» вместе с клубом «Активное долголетие» Медиасток.рф

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В городском округе Луховицы прошли Масленичные гуляния. Школьники, учителя и приглашенные гости из клуба «Активное долголетие» собрались в местном лицее, чтобы поделиться своими уникальными рецептами и опытом приготовления блинов.

Мероприятие стало частью акции «Неделя добрых дел», к которой присоединился и глава городского округа Сергей Тимохин. Он испек блины вместе с участниками и поделился секретом их приготовления. В рецепте присутствует огуречный рассол, который делает тесто мягче и облегчает процесс приготовления.

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Также в рамках акции участники вносят свой вклад в поддержку бойцов спецоперации. Они плетут маскировочные сети, расписывают пряники и пишут солдатам письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел».

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