Подмосковье 05 апреля 2024, 21:32 Глава Лосино-Петровского пообещал жене бойца СВО помочь с неполадками в квартире Телеканал «360»

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Сергей Джеглав, глава городского округа Лосино-Петровский, навестил супругу бойца СВО Викторию Лосеву. Во время встречи обсудили конкретные проблемы семьи, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. С их решением глава округа пообещал помочь после завершения отопительного сезона.

Беседа прошла в теплой атмосфере за чашкой чая. Виктория поделилась, что решение мужа пойти на СВО добровольцем она поддержала, старается его всячески поддерживать и гордится.

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В Лосино-Петровском особое внимание уделяется поддержке семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. С первых дней мобилизации организована адресная помощь, нацеленная на удовлетворение индивидуальных потребностей жен, детей и родителей защитников родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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