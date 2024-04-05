05 апреля 2024, 21:32
Глава Лосино-Петровского пообещал жене бойца СВО помочь с неполадками в квартире
Сергей Джеглав, глава городского округа Лосино-Петровский, навестил супругу бойца СВО Викторию Лосеву. Во время встречи обсудили конкретные проблемы семьи, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. С их решением глава округа пообещал помочь после завершения отопительного сезона.
Беседа прошла в теплой атмосфере за чашкой чая. Виктория поделилась, что решение мужа пойти на СВО добровольцем она поддержала, старается его всячески поддерживать и гордится.
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В Лосино-Петровском особое внимание уделяется поддержке семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. С первых дней мобилизации организована адресная помощь, нацеленная на удовлетворение индивидуальных потребностей жен, детей и родителей защитников родины.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.
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Лосино-Петровский
Специальная военная операция РФ на Украине
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