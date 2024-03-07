Подмосковье 07 марта 2024, 22:46 Глава Лосино-Петровского округа поздравил матерей и жен бойцов СВО с 8 Марта Unsplash

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Глава городского округа Лосино-Петровский поздравил матерей и супруг участников специальной военной операции в преддверии Международного женского дня. Отдельно Сергей Джеглав передал поздравления от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В условиях проведения спецоперации прежде всего матери и жены поддерживают наших бойцов, демонстрируя свою любовь, верность, внимательность и понимание. Сергей Джеглав стремился не только выразить свои поздравления женщинам, но и предоставить им возможность отвлечься от беспокойств и тревог.

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«Конечно же, это повод, лишний раз встретиться. Повод радостный. Подарить частичку своего тепла, сделать в жизни этих людей больше праздника и чего-то светлого. И, естественно, пожелать самого главного: Победы и скорейшего возвращения наших ребят домой», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский.

Матери и супруги мобилизованных поделились рассказами о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться и как они справляются с повседневными делами в отсутствие глав семейств. В Лосино-Петровском сложилась благоприятная традиция поддерживать связь с каждой семьей и оказывать необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

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