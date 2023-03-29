Подмосковье 29 марта 2023, 09:49 Глава Лобни вручил работникам культуры награды к профессиональному празднику

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Глава Лобни поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Лучшим в своем деле он вручил городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы, главы города и совета депутатов.

Награждение прошло в Художественной галерее имени Владимира Коробкова. Среди участников — педагоги школы искусств, специалисты домов культуры, библиотек, актеры, вокалисты, руководителей творческих коллективов и ветераны культуры.

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«В этот день мы чествуем всех тех, кто своим трудом преумножает и бережно хранит культурное наследие нашей большой страны. Желаю вам творческих успехов, достижений, реализации самых интересных идей и масштабных проектов», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Сегодня в Лобне функционирует 17 учреждений культуры. В этой сфере занято более 250 человек, среди которых заслуженные и народные артисты России, почетные работники культуры Московской области и города Лобни.

«Я уверена в том, что все зависит от кадров. <…> Благодаря их увлеченности, таланту, заинтересованности, любви к профессии сохраняется такой высокий уровень культуры в нашем городе. Старшее поколение передает свой опыт молодежи, и это позволяет сохранять традиции, которые сложились в нашей отрасли», — отметила Тамара Козлова, работавшая начальником управления культуры Лобни с 1980 по 2014 год.

Профессионализм лобненских работников культуры подтверждают победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он отметил, что в Подмосковье в сфере культуры трудятся более 33 тысяч человек.

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