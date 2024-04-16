Подмосковье 16 апреля 2024, 16:31 Глава Лобни Анна Кротова усилила контроль за содержанием многоквартирных домов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова проехала по адресам, жители которых обратились к ней в соцсетях. Вместе с сотрудниками управления технического надзора капитального ремонта она провела обход домов.

На улице Аэропортовская, дом № 2, ведется ремонт кровли. Из-за недосмотра подрядчика, жильцов затопило во время дождя. Глава распорядилась немедленно закрыть все уязвимые участки брезентом.

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«Мы пригласили разобраться с ситуацией сотрудников управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Составлены акты о залитии двух пострадавших комнат и мест общего пользования в коммунальной квартире. Дальше по данным актам будут начислены штрафы. Вопрос о выплате компенсации пострадавшим — на моем личном контроле», — отметила она в своем Telegram-канале.

По адресу Мирная, дом 13 корпус № 1 глава убедилась, что чердак закрыт на замок после того, как туда забирались подростки в выходные. В ближайшее время там установят новый замок для дополнительной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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