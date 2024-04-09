09 апреля 2024, 18:37
Глава Лобни Анна Кротова проверила состояние торговых объектов в микрорайоне Москвич
Глава Анна Кротова провела обход торговых павильонов в микрорайоне Москвич. Во время визита она проверила состояние прилегающих территорий и фасадов магазинов.
«Фасады, входные группы, дорожка к объекту торговли — это лицо самого бизнесмена. Во время обхода увидела, что лица эти необходимо как следует вымыть и привести в порядок», — отметила глава Лобни Анна Кротова.
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Через неделю глава округа планирует провести новый обход торговых объектов. Участие в нем также примут представители Роспотребнадзора.
Анна Кротова также проверила выполнение поручения по установке поручня на лестнице, ведущей к дому культуры «Чайка». Установка поручня была инициирована после встречи с жителями, выразившими необходимость в данной мере безопасности. Данное поручение главы выполнили, поручень установлен.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел», участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.
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