Подмосковье 15 апреля 2024, 20:19 Глава Лобни Анна Кротова посетила добровольческий центр «Обелиск» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила центр «Обелиск». Во время визита обсудили меры поддержки волонтерства.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что в центре не просто изготавливают необходимые предметы для участников специальной военной операции, но и занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи как военнослужащим, так и госпиталям в прифронтовых районах.

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Главной целью центра является стремление привлечь к волонтерской деятельности молодежь и школьников, что поможет не только занять молодых людей, но и расширить программу патриотического образования.

Центр «Обелиск» является наиболее крупным в Лобне. Он расположен на улице Ленина, 23 корпус 10. Его филиалы есть в клубе «Активное долголетие» и в микрорайонах Депо и Восточный.

Отметим, что в Лобне также действует муниципальный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Каждый желающий может принести гуманитарную помощь, которую волонтеры затем отправят военнослужащим.

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