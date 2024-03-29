Подмосковье 29 марта 2024, 17:09 Глава Лобни Анна Кротова обсудила работу управляющей компании с жителями улицы Победы Пресс-служба администрации города или района

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Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями улицы Победы. Она осмотрела дворы и подъезды дома № 20 и оценила работу управляющей компании.

Анна Кротова осмотрела входную группу и отметила необходимость ремонта дорожного покрытия. Кроме того, она дала поручение коммунальщикам просушить подвал дома.

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«Территория и подъезды убраны плохо. Нет необходимой информации на стендах. Все мои поручения относительно этого адреса должны быть выполнены сегодня», — заявила глава.

Кротова добавила, что дом планируют включить в программу капитального ремонта на следующий год.

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