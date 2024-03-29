Подмосковье 29 марта 2024, 20:18 Глава Люберец Волков обсудил с жителями вопросы содержания придомовых территорий Администрация Люберцы г.о.

Читать 360tv в

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло у дома № 64 на Октябрьском проспекте.

Глава муниципалитета обсудил с местными жителями вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, обработки контейнерных площадок, а также проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в многоквартирных домах.

Реклама

«Также жители попросили обратить внимание на гаражи, установленные на придомовой территории. Люберчан волнует вопрос законности их установки. Уделим внимание данной теме», — указал Волков.

В заключение он добавил, что все обращения зафиксированы и взяты под контроль для последующего решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».