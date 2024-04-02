Подмосковье 02 апреля 2024, 19:28 Глава Ленинского городского округа Каторов провел встречу с дольщиками ЖК «Горки Парк» Администрация Ленинского городского округа

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Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел совещание с инициативной группой дольщиков ЖК «Горки Парк». Главные вопросы, которые волновали будущих жильцов, — точные сроки начала передачи квартир в первой очереди строительства.

По словам Каторова, по итогам встречи все заинтересованные стороны договорились создать общий чат, в котором будет публиковаться вся важная информация.

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«В чате также опубликуем график и порядок выдачи ключей по всем корпусам, а также инструкцию о том, кто и как может присутствовать с дольщиками на приемке квартир», — рассказал Каторов.

Участники долевого строительства начали получать смс-уведомления с приглашением на получение квартир 2 апреля 2024 года. Такие сообщения уже получили будущие жильцы корпуса 2.1 секций № 3 и № 4.

Все остальные собственники получат ключи от квартир в течение апреля и мая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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