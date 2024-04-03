Подмосковье 03 апреля 2024, 14:59 Глава Коломны принял свыше 60 обращений от жителей на выездной администрации Пресс-служба администрации города или района

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Жители Коломны задали около 60 вопросов на выездной администрации в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры». Прием провел глава округа и его профильные заместители.

Как рассказали в администрации округа, обращения касались частных и общих вопросов. Так, в доме № 48 попросили обратить особое внимание на подвалы и расчистить их от старых сараев. Вопрос передали управляющей компании, сотрудники которой исследуют здание.

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Кроме того, жители обратились с просьбой сохранить небольшие приусадебные участки у подъездов. Им объяснили, что территории можно использовать дальше, если они содержатся в ухоженном виде, а ограждения соответствуют нормативам.

Еще одной темой обсуждения стал отлов бездомных собак. Сообщить о беспризорных животных можно по номеру 112 или 8-800-550-65-22.

«Почти 40 обращений зарегистрировали в этот день от жителей поселка наши специалисты. За каждым мы закрепили исполнителя. В течение установленного срока они предоставят заявителям официальный ответ или же устранят заявленную проблему», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Выездная администрация позволяет жителям отдаленных территорий пообщаться с главой округа и его заместителями.

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