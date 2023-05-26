Подмосковье 26 мая 2023, 13:13 Глава Химок встретился с представителями бизнес-сообщества в преддверии Дня предпринимательства

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Глава Химок встретился с 10 социальными предпринимателями округа, которые реализуют проекты в сфере медицины, образования, спорта и творчества. Он поздравил их в преддверии Дня российского предпринимательства.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин на встрече рассказал предпринимателям о новых мерах поддержки в Подмосковье.

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«С 1 января 2023 года у нас открыли свой бизнес более 800 новых предпринимателей в самых разных сферах. <…> Субсидии, гранты, льготы <…> помогают нашему бизнес-сообществу быстрее запускать проекты, обновлять оборудование, создавать новые рабочие места», — сказал Дмитрий Волошин.

Социальные предприниматели могут воспользоваться нововведениями. Так, с 1 августа можно получить компенсацию 85% от оплаты аренды и коммунальных услуг, гранты в размере 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Участие во встрече приняла Любовь Камаева. Она руководит школой творчества «Эпохи», где осваивают народные ремесла. Дети из многодетных семей могут обучаться там бесплатно.

Год назад женщина получила грант на развитие бизнеса от Подмосковья и субсидию от муниципалитета. В этот раз Любовь столкнулась с тем, что высокая арендная плата забирает большую часть прибыли. Дмитрий Волошин поручил рассмотреть возможность предоставления ей новой субсидии или муниципального помещения.

Также среди участников встречи были предприниматели, открывшие женский центр, медицинские клиники, секции по вольной борьбе и другие бизнесы. Объединяет их то, что они поддерживают сертификатами, льготами и скидками пенсионеров, многодетные семьи и нуждающихся.

Сегодня в Химках более 40 тысяч юридических лиц, предпринимателей и самозанятых. В прошлом году 60 из них получили гранты и субсидии на общую сумму более 40 миллионов рублей из бюджета региона и муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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