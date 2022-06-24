Глава Химок вручил аттестаты выпускникам лицея №15

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил аттестаты выпускникам. Более 50 вчерашних школьников вошли во взрослую жизнь.

Со словами поздравлений перед выпускниками лицея № 15 выступили глава округа и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Сегодня важный и ответственный день в жизни каждого из вас. За эти 11 лет вы познали мир, столкнулись с первыми трудностями, выросли из первоклассников во взрослых и красивых молодых ребят. И сейчас вы уже стоите перед выбором высшего учебного заведения. Желаю вам поступить в тот университет, о котором вы мечтаете!» — сказал Волошин.

Лицей входит в рейтинг лучших образовательных учреждений Подмосковья. Его ученики ежегодно представляют округ на региональном и федеральном этапе Всероссийской олимпиады. В этом году стены лицея покинул 51 выпускник. Среди них 13 получили золотую медаль.

В этом году в Химках из школ выпустят 4121 ученика, среди них уже 167 медалистов. По результатам ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию, в округе стобалльниками стали 10 человек.