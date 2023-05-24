Подмосковье 24 мая 2023, 15:03 Глава Химок рассказал о модернизации социальных объектов в округе

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Глава Химок рассказал о модернизации социальных объектов в интервью телеканалу «360». Ремонтные работы уже идут в роддоме в Старых Химках, санатории НИКИ детства в Фирсановке, спорткомплексе «Юность» и школе-интернате «Кадетский корпус» в Сходне.

По словам главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, здание роддома на Ленинском проспекте полностью обновят. Там отремонтируют внутренние помещения и фасад, заменят инженерные системы проведут теплоизоляцию. Также обновят мебель и оборудование. Работы завершат в 2024 году.

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В детском санатории в Фирсановке тоже отремонтируют здание, закупят новую мебель, диагностическое и реабилитационное оборудование. После ремонта там будут проводить реабилитацию детей с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем и с неврологическими нарушениями. Ремонт также закончат в следующем году.

Спорткомплекс «Юность» в Сходне отремонтируют до конца 2023 года. Там обновят игровой, тренажерный, хореографический залы и входную группу. Глава Химок рассказал, что рабочие уже провели демонтаж и приступили к возведению перегородок.

К новому учебному году реконструируют школу-интернат «Кадетский корпус», где обучаются около 300 воспитанников. Там укрепят фундамент, обновят кровлю, фасад, инженерные системы и внутренние помещения. Также благоустроят школьный двор. Ранее Дмитрий Волошин вместе с родителями учеников побывал на стройплощадке для контроля.

Кроме того, в этом году завершился капитальный ремонт детской поликлиники № 2 на улице Коммунистической в Старых Химках. Там не только обновили внутреннюю отделку и установили мебель, но и внедрили современную систему навигации с электронным документооборотом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе на портале «Добродел». Он был посвящен главным изменениям в регионе.

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