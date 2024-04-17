Подмосковье 17 апреля 2024, 16:28 Глава Химок проверил работу коммунальщиков на улице Калинина Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проконтролировал работу управляющей компании «Жилищник». В рамках месяца чистоты и порядка специалисты привели в порядок двор дома № 13 на улице Калинина.

Рабочие управляющей компании покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу и провели уборку подъездов, а также просушили подвал и проверили инженерные сети. Дмитрий Волошин оценил работы вместе с председателем совета дома.

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«Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ», — отметил глава Химок.

Месяц чистоты и порядка проходит во всех микрорайонах городского округа. К началу мая профильные службы приведут в порядок 1440 жилых домов и свыше 600 дворов.

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