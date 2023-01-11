Подмосковье 11 января 2023, 08:38 Глава Химок проверил ход восстановительных работ на месте прорыва теплотрассы около школы № 8

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Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход восстановительных работ на месте прорыва теплотрассы ТСК «Мосэнерго» на улице Маяковского. Из-за аварии, которая произошла 9 января, в трех жилых домах и школе № 8 были занижены параметры отопления.

Генеральный директор химкинского филиала теплоснабжающей компании «Мосэнерго» Павел Едигарев заверил, что работы будут завершены до конца дня 10 января.

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«По информации „Мосэнерго“, здесь необходимо полностью заменить участок трубопровода длиной 12 метров. На месте работает усиленная бригада из трех единиц техники и семи специалистов. Завтра утром в школе уже должно быть тепло, как обычно», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В день прорыва в школе № 8 параметры отопления кратковременно снизились до 18 градусов. Однако уже 10 января температуру в здании восстановили до 23 градусов. Дмитрий Волошин посетил учреждение, чтобы лично проверить ход восстановительных работ и пообщаться с учениками и педагогами.

«В классе никто не жалуется, всем комфортно, хорошо. Куртки не надеваем», — рассказал ученик кадетского класса Владимир Титков.

Ранее глава Химок неоднократно заявлял, что сети ТСК «Мосэнерго» изношены, необходима их комплексная модернизация. При поддержке Минэнергетики Московской области была сформирована инвестпрограмма по обновлению теплотрасс в городе. Начало работ запланировано на весну 2023 года.

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