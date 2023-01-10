Подмосковье 10 января 2023, 08:26 Обновление городских теплосетей в Химках начнут в этом году

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Необходимость обновления теплосетей в Химках обсудили на заседании правительства Подмосковья под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Весной этого года запланирован комплексный ремонт коммуникаций, которые обслуживает «ТСК Мосэнерго».

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Во время новогодних каникул на территории городского округа Химки произошло семь отключений горячего водоснабжения и три отключения отопления. Сбои были оперативно устранены, однако власти округа приняли решение заменить изношенные участки теплосетей.

«Мы неоднократно подчеркивали, что локальными ремонтными работами проблему не решить. Необходимо комплексное обновление инженерных коммуникаций — это десятки километров трубопровода. При поддержке Минэнергетики Московской области сформирована инвестиционная программа по повышению надежности теплоснабжения в Химках. Обновление коммуникаций „ТСК Мосэнерго“ начнется уже в этом году. В первую очередь будут отремонтированы самые проблемные участки», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По рекомендации властей Химок в «Мосэнерго» усилили ремонтные бригады, чтобы оперативно устранять сбои на теплосетях. В среднем скорость устранения аварий сокращена до шести часов. Глава Химок добавил, что каждое отключение горячего водоснабжения или отопления в городе находится на особом контроле администрации.

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