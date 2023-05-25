Подмосковье 25 мая 2023, 15:04 Глава Химок поздравил выпускников школы «Лига Первых» с последним звонком

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Почти три тысячи девятиклассников и 1,4 тысячи учеников 11-х классов отпраздновали последний звонок в Химках. Глава округа побывал на торжественной линейке в школе «Лига Первых» и поздравил выпускников.

Школу «Лига первых» в этом году заканчивают 80 учеников 11-х классов по техническому и предпринимательскому профилям. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин пожелал выпускникам успехов на ЕГЭ.

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«Вы сделали большой шаг на пути ко взрослой жизни. Впереди вас ждут экзамены, поступление в вузы и колледжи мечты. У вас все получится! Мы в вас верим», — сказал Дмитрий Волошин.

Ребята показали гостям праздника творческие номера и поблагодарили своих учителей.

«Ребята, это ответственный шаг в вашей жизни. Мы очень верим, что получили надежную смену, что мы будем гордиться вами», — отметила директор школы «Лига первых» Мариана Полякова.

Уже 26 мая выпускников ждут экзамены. Самыми популярными дисциплинами в этом году стали ЕГЭ по обществознанию, английскому языку и информатике.

Сегодня в школе «Лига первых» обучаются более двух тысяч детей. Там можно получить подготовку по техническим, спортивным, гуманитарным, эстетическим и естественнонаучным дисциплинам. Также работают секции по программированию, техническому и 3D-моделированию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников в парке «Сосновый бор» в Озерах.

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