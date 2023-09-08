Подмосковье 08 сентября 2023, 15:17 Глава городского округа Пушкино проверил избирательные участки в Красноармейске Екатерина Мелкозёрова

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Глава Пушкино Максим Красноцветов проверил работу избирательных участков в Красноармейске. Он посетил восемь пунктов, подготовленных для голосования.

Красноцветов пообщался с председателями избирательных комиссий и наблюдателями. За прозрачностью голосования следят представители политических партий и члены Общественной палаты округа. Он отметил, что в одном из участков, в детской школе искусств, позаботились о комфортной работе комиссии, организовав стол с самоваром и угощениями.

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«Все это, конечно, тоже способствует позитивному настрою. Пообщался с наблюдателями, никто замечаний не высказал», — сказал он.

К 14:00 в дистанционном голосовании приняли участие свыше 243 человек. Всего в ДЭГ поучаствуют 445,2 тысячи жителей региона. В общей сложности на ДЭГ в Московской области заявились 445 261 человек.

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