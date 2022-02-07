Глава Красногорска рассказал о мерах реагирования на загрузку в поликлиниках Подмосковья

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил о ситуации в поликлиниках Подмосковья на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в докладе губернатору Андрею Воробьеву на видеоконференции, которая прошла 7 февраля.

«Говоря о Красногорске, у нас 14 поликлиник, большое количество жителей Подмосковья прикрепленных. Я сегодня посетил у нас одну из самых больших поликлиник — в Павшинской Пойме. Как говорится, театр начинается с вешалки. У гардероба я спросил, сколько обращается людей. Вот женщина мне сказала, что сегодня на удивление меньше», — рассказал Волков.

Сегодня по состоянию на 12:00 поликлинику посетили 93 жителя.

Сначала идет термометрия, потом разведение потоков. Если у жителя температура больше 37, его отправляют в отдельный поток, где работает шесть постов по прикреплению.

«Заходил к терапевту Алисе Владимировне. У нее было семь жителей с температурой — из них два положительных теста», — рассказал Волков. Он отметил, на тестирование уходит всего три минуты. Врач сразу же назначает и выдает рецептуру.

Глава городского округа Красногорск отметил, что в последнее время отмечается уменьшение числа вызовов по номеру 122.

«В воскресенье — 3123, в пятницу — 3600. Наутро сегодняшнего дня у нас около 20% снижение», — отметил Волков, добавив, что раньше было до пяти тысяч вызовов.

«Наша задача, опять же, через коммуникации, информирование научиться вот эти пики снимать, сглаживать», — добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ммГлава городского округа Красногорск Дмитрий Волков также уточнил, что медицинскую помощь в подмосковных поликлиниках можно получить с 8:00 до 20:00 ежедневно. Он напомнил, что больничный можно закрыть по телефону 122, без посещения поликлиники.

Ранее Светлана Стригункова рассказала, что теперь можно не только закрыть, но и открыть больничный по номеру телефона 122.