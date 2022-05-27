Глава городского округа Химки провел прием граждан

Глава Химок Дмитрий Волошин провел личный прием жителей вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и городским прокурором Денисом Андреевым.

К главе обратилась жительница дома № 28/1 на улице Московская Валентина Олихвер. Женщина пожаловалась на неприятные запахи из общедомовой вентиляции.

«В моей квартире меня беспокоят запахи, которые идут по общедомовой вентиляции. Они идут из стоматологии, пиццерии», — рассказала Валентина Олихвер.

Это уже не первая жалоба жителей дома на арендаторов. Ранее с претензией к работе пиццерии они обратились к заместителю главы администрации по вопросам потребительского рынка Игорю Панчуку.

«С 1 июня они планируют модернизацию системы кондиционирования, модернизировать систему приточно-вытяжной вентиляции, провести дополнительные работы по шумоизоляции и теплоизоляции помещений», — отметил Игорь Панчук.

Также, по словам жительницы, доступ к подвалу дома есть у посторонних людей. Валентина Олихвер попросила разобраться с этим фактом.

Дмитрий Волошин поручил председателю комитета по управлению имуществом Руслану Богомолову вместе с Валентиной Олихвер на месте осмотреть вентиляционные системы арендаторов и подвал.

«С „Жилищником“ откроем подвал, посмотрим еще раз. Управляющая компания имеет отношение к этому дому и по дому она должна знать все. Ключи от всех подвалов, которые находятся в обслуживании, должны быть у них», — сообщил Руслан Богомолов.

Также по инициативе главы химкинская городская прокуратура проверит работу стоматологической клиники с участием представителей Росздравнадзора.

«Мы разберемся, есть ли со стороны предпринимателей нарушения. Если есть — их обязательно устранят. Соседство жильцов и бизнеса должно быть мирным и комфортным», — отметил Дмитрий Волошин.

Личный прием жителей Дмитрий Волошин проводит два раза в месяц. Записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 572-73-38.

Ранее главе Подмосковья Андрею Воробьеву представили трехуровневую систему контроля за уборкой дворов в Химках.