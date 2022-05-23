Воробьеву представили трехуровневую систему контроля за уборкой дворов в Химках

Качество уборки дворов во всех городских округах Подмосковья должно быть на очень высоком уровне, следует предпринять меры, чтобы проблемы, на которые могут указывать жители, остались в прошлом, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Одним из округов, где имелись сложности, в частности, были Химки. Глава округа Дмитрий Волошин доложил главе региона о разработанной трехуровневой системе контроля за уборкой придомовых территорий.

«Важно, чтобы все МБУ (муниципальные бюджетные учреждения, — прим. ред.), все главы и министерства, которые у нас отвечают за это направление, работали по высоким стандартам. Качество должно быть очень заметным», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

Глава Химок Дмитрий Волошин обратил внимание, что поставленная Воробьевым задача — добиться соответствия самым высоким и современным стандартам комфортной городской среды — требует отлаженной работы всех служб городского хозяйства.

«В марте этого года Химки попали в красную зону по обслуживанию домов и дворов. Мы проанализировали проблематику и подготовили план действий, направленных на улучшение качества содержания и обслуживания», — отметил Волошин.

После этого, по его словам, был подготовлен приказ о регламенте содержания территорий. В округе начала действовать трехуровневая система контроля.

«Первый уровень — управляющая компания заполняет чек-лист и до 12:00 сдает его в Центр управления регионом. Второй — контролер управления ЖКХ проверяет эти работы. Третий — отдел контроля администрации выборочно выезжает на адреса, но не менее чем на 10% от общего объема каждый день», — перечислил он.

После этого в 20:00 центр управления регионом (ЦУР) формирует чек-лист по исполнению задач и выявленным дефектам. Волошин добавил, что в Химках также изменили подход к работе управляющих компаний. Была увеличена штатная численность дворников, уборщиков и техники. Также в округе запустили стандарт «Наш дом» на базе местных УК.

«Взяли на контроль все инвестиционные программы управляющих компаний города. А также мы запустили программу „Умная коммуникация“. Это проект, направленный на то, чтобы вывести на принципиально важный качественный уровень взаимодействие между УК и жителями», — пояснил глава Химок.

В рамках этого проекта в округе провели обход всех дворов и домов. Помощь оказали представители Госжилинспекции, Главного управления содержания территорий, депутаты и активисты. После проверок специалисты зафиксировали все выявленные недостатки. В результате удалось добиться устойчивого снижения числа обращений. Волошин подчеркнул, что Химки вышли из красной зоны, полностью изменив подход к содержанию городского хозяйства.

«Спасибо, Дмитрий Владимирович, что вы инициативно предоставили эти алгоритмы. Очень важно информировать жителей о том, что вы делаете, или что собираетесь изменить во дворах. В Химках часто люди очень занятые: высокий темп, передвижение, работа, хлопоты», — заметил в ответ губернатор, поинтересовавшись, как обстоит ситуация с информированием жителей того или иного двора о проводимых мероприятиях.

Волошин ответил, что жителей оперативно информируют о всех изменений.

«У нас в каждом доме городского округа Химки есть чат, в котором мы присутствуем. Абсолютно в каждом, Андрей Юрьевич. Мы информируем и в чатах, и просто общаемся», — добавил он.

Ранее Андрей Воробьев потребовал, чтобы проблема с количеством жалоб, которые фиксируют и ЦУР, и все системы связи, должна быть решена и уйти на задний план. Для этого в Московской области разработают модель контроля за уборкой дворов.