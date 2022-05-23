Воробьеву представили трехуровневую систему контроля за уборкой дворов в Химках
Губернатору Воробьеву доложили о новой трехуровневой системе контроля за уборкой дворов
Качество уборки дворов во всех городских округах Подмосковья должно быть на очень высоком уровне, следует предпринять меры, чтобы проблемы, на которые могут указывать жители, остались в прошлом, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Одним из округов, где имелись сложности, в частности, были Химки. Глава округа Дмитрий Волошин доложил главе региона о разработанной трехуровневой системе контроля за уборкой придомовых территорий.
«Важно, чтобы все МБУ (муниципальные бюджетные учреждения, — прим. ред.), все главы и министерства, которые у нас отвечают за это направление, работали по высоким стандартам. Качество должно быть очень заметным», — сказал губернатор на заседании областного правительства.
Глава Химок Дмитрий Волошин обратил внимание, что поставленная Воробьевым задача — добиться соответствия самым высоким и современным стандартам комфортной городской среды — требует отлаженной работы всех служб городского хозяйства.
«В марте этого года Химки попали в красную зону по обслуживанию домов и дворов. Мы проанализировали проблематику и подготовили план действий, направленных на улучшение качества содержания и обслуживания», — отметил Волошин.
После этого, по его словам, был подготовлен приказ о регламенте содержания территорий. В округе начала действовать трехуровневая система контроля.
«Первый уровень — управляющая компания заполняет чек-лист и до 12:00 сдает его в Центр управления регионом. Второй — контролер управления ЖКХ проверяет эти работы. Третий — отдел контроля администрации выборочно выезжает на адреса, но не менее чем на 10% от общего объема каждый день», — перечислил он.
После этого в 20:00 центр управления регионом (ЦУР) формирует чек-лист по исполнению задач и выявленным дефектам. Волошин добавил, что в Химках также изменили подход к работе управляющих компаний. Была увеличена штатная численность дворников, уборщиков и техники. Также в округе запустили стандарт «Наш дом» на базе местных УК.
«Взяли на контроль все инвестиционные программы управляющих компаний города. А также мы запустили программу „Умная коммуникация“. Это проект, направленный на то, чтобы вывести на принципиально важный качественный уровень взаимодействие между УК и жителями», — пояснил глава Химок.
В рамках этого проекта в округе провели обход всех дворов и домов. Помощь оказали представители Госжилинспекции, Главного управления содержания территорий, депутаты и активисты. После проверок специалисты зафиксировали все выявленные недостатки. В результате удалось добиться устойчивого снижения числа обращений. Волошин подчеркнул, что Химки вышли из красной зоны, полностью изменив подход к содержанию городского хозяйства.
«Спасибо, Дмитрий Владимирович, что вы инициативно предоставили эти алгоритмы. Очень важно информировать жителей о том, что вы делаете, или что собираетесь изменить во дворах. В Химках часто люди очень занятые: высокий темп, передвижение, работа, хлопоты», — заметил в ответ губернатор, поинтересовавшись, как обстоит ситуация с информированием жителей того или иного двора о проводимых мероприятиях.
Волошин ответил, что жителей оперативно информируют о всех изменений.
«У нас в каждом доме городского округа Химки есть чат, в котором мы присутствуем. Абсолютно в каждом, Андрей Юрьевич. Мы информируем и в чатах, и просто общаемся», — добавил он.
Ранее Андрей Воробьев потребовал, чтобы проблема с количеством жалоб, которые фиксируют и ЦУР, и все системы связи, должна быть решена и уйти на задний план. Для этого в Московской области разработают модель контроля за уборкой дворов.