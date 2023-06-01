Подмосковье 01 июня 2023, 09:56 Глава городского округа Домодедово поздравил ветерана Александру Семиразову со столетием

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин навестил ветерана Великой Отечественной войны Александру Семиразову. Он поздравил женщину со столетием и передал ей подарки к юбилею.

Александра Семиразова прошла всю войну, участвовала в обороне Москвы и освобождала Польшу. Она была наводчицей в 733-м зенитном артиллерийском полку и 26-м зенитном батальоне, награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями ко Дню Победы. После войны женщина стала фельдшером-акушером. Она живет в Домодедове с 1983 года.

Тяжелые испытания в военные годы не сломили Александру Семиразову. Она осталась жизнерадостным, активным и отзывчивым человеком.

«Она большая трудяга. В своей жизни очень многим людям помогла», — поделилась дочь ветерана Наталья Семиразова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».

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