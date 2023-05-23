Подмосковье 23 мая 2023, 09:16 Глава Фрязина вручил орден Мужества родителям погибшего бойца СВО

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Глава Фрязина вручил орден Мужества родителям участника СВО. Он погиб в январе при выполнении боевых задач.

Ефиму Иванову было 19 лет. Он погиб в зоне СВО 16 января 2023 года, до последнего оставаясь верным присяге патриотом своей Родины. За мужество и отвагу указом президента Владимира Путина рядовой представлен к государственной награде посмертно.

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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил орден Мужества семье бойца. На церемонии награждения также присутствовали ветераны гвардейского зенитно-ракетного полка.

«Решение боевых задач — это сложная мужская работа. Зачастую она уносит жизни и уносит жизни лучших», — сказал Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке контрактников в регионе.

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