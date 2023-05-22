Подмосковье 22 мая 2023, 13:14 «Обеспечить внимание и заботу». Андрей Воробьев — о поддержке контрактников в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о поддержке контрактников в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глава городских округов за поддержку добровольцев, желающих заключить контракт на службу в зоне СВО. У мужчин есть возможность пройти подготовку, получить экипировку и точно знать, что об их семьях позаботятся дома.

«Мы ведем большую работу с Минобороны по работе с контрактниками, чтобы обеспечить максимальное внимание, сопровождение, заботу. Хочу также поблагодарить тех глав, а это абсолютное большинство, которые вовлечены в процесс», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

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В Балашихе работает пункт подготовки добровольцев СВО. Мужчины из всех регионов России могут обратиться туда в случае, если хотят заключить контракт и отправиться на передовую.

Подготовку проводят профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий. В пункте предусмотрели питание, проживание, помощь юристов и нотариусов.

Все контрактники получают меры поддержки. Подробности об этом доступны на сайте контрактмо.рф.

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