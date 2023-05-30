Подмосковье 30 мая 2023, 14:50 Еще 90 гектаров земли в Серебряных Прудах передали под сельское хозяйство Дмитрий Зайчиков

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Фермер из Серебряных Прудов получил от Подмосковья 90 гектаров земли в аренду на пять лет. Территория будет использована для расширения деятельности хозяйства.

«Николай Пэвэлаке занимается сельским хозяйством семь лет. Основной род его деятельности — выращивание зерновых и зернобобовых культур», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Предприниматель уже обрабатывает почти 800 гектаров земли, а выращенную здесь продукцию он продает по всей Московской области. Теперь в распоряжении фермера еще 90 гектаров, что позволит ему расширить хозяйство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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