Подмосковье 09 февраля 2024, 19:52 Глава Егорьевска наградил спецслужбы за оперативное устранение аварии на электросетях Фото: Юлия Андросова

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Работу команд спецслужб по ликвидации аварий на электросетях после снегопада высоко оценили в Егорьевске. Глава округа Дмитрий Викулов поблагодарил специалистов за работу и вручил благодарственные письма.

«Нам помогали Министерство энергетики Московской области, главное управление МЧС России, „Мособллес“, дорожные службы, „МособлЭнерго“, слаженная работа руководства и сотрудников производственной компании „Россети Московский регион“. Благодаря такой большой команде, удалось избежать возможных негативных последствий непогоды», — отметила начальник управления ЖКХ администрации Егорьевска Евгения Шальнева.

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Напомним, в декабре из-за снегопадов пострадало более 60 населенных пунктов. Под тяжестью мокрого снега и сломанных деревьев оборвались линии электропередач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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