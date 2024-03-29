Подмосковье 29 марта 2024, 11:37 Глава Домодедова Михаил Ежокин навестил блокадницу в селе Добрыниха Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Глава Домодедова Михаил Ежокин навестил блокадницу Римму Осипову в селе Добрыниха. Она рассказала ему о своей жизни и работе.

Как рассказали в администрации округа, глава уже посещал Римму Осипову накануне 80-летия освобождения Ленинграда. Она попросила помочь с ремонтом санузла и подключением канала «ТВ-Домодедово» на телевизоре.

Реклама

Римма Ивановна родилась в 1942-м году и была вывезена из блокадного города по «дороге жизни». С тех пор она жила в Подмосковье, где получила специальность учителя начальных классов и работала в школе.

«Спасибо за теплый прием. Желаю Римме Ивановне и всем нашим ветеранам долгих лет жизни. Гордимся, что вы наши земляки», — сказал Михаил Ежокин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».