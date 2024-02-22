Подмосковье 22 февраля 2024, 13:20 Глава Чехова рассказал губернатору Воробьеву о планах по развитию округа в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

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В 2024 году в Чехове модернизируют систему электроснабжения, благоустроят лесопарк, приведут в порядок 19 дорог и продолжат строить новые школы и поликлиники. О том, как преобразится округ в ближайшие годы, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Михаил Собакин.

На встрече с губернатором руководитель администрации Чехова и глава региона обсудили программу повышения надежности электроснабжения, а также благоустройство, капитальный ремонт школ, строительство поликлиник и другие темы, которые волнуют жителей.

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Электросети

В ближайшие два года в Чехове построят и модернизируют 23 пункта электроснабжения, а также возведут новые кабельные линии. Изменения придут в 30 населенных пунктов, где живут более 20 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Чехов отличается тем, что в коттеджных поселках, СНТ, деревнях очень высокий запрос на стабильное электричество. Мы встречались с „Россетями“, принята программа, которая предполагает строительство питающего центра, а также все, что связано с модернизацией и сетей, и трансформаторов», — напомнил Воробьев.

По словам Собакина, жителей регулярно информируют о ходе работ. С ними уже провели восемь встреч, которые посетили около 1,5 тысячи человек.

«Уже разработан проект и дорожная карта, которую мы представим нашим жителям. На ней каждому будет видно, где и какое касание произойдет с учетом нового строительства», — заявил глава.

Благоустройство и дороги

В этом году в округе запланировали благоустройство бульвара Чехова и реконструкцию набережной реки Теребенка, а одним из самых масштабных проектов станет преображение лесопарка в микрорайоне Губернском. Там обустроят 4,5 километра пешеходных дорожек, установят спортивные объекты и детские площадки.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Михаил Собакин также заявил, что в этом году в порядок приведут семь дворов, обустроят 13 детских площадок и отремонтируют 19 дорог.

Школы и больницы

За год в Чехове на две тысячи увеличилось количество школьников. Для комфортного обучения в округе строят новые и приводят в порядок старые образовательные учреждения. Так, открылся новый корпус гимназии № 7, а в 2025 году откроет двери пристройка к школе № 3 на 200 мест.

Пресс-служба губернатора Московской области

Глава также рассказал о строительстве медицинских объектов. В прошлом году в деревне Молоди открыли фельдшерско-акушерский пункт, а сейчас продолжают возводить детскую поликлинику на улице Мира.

«Мы приступили к строительству детской поликлиники на 500 мест в смену, ее ввод запланирован на 2026 год. Сейчас рабочие ведут устройство котлована и подводят сети», — сказал Собакин.

Рабочие места

В стадии реализации в Чехове находятся 15 инвестпроектов, которые создадут более 1,4 тысячи рабочих мест. Так, компания «ТрансКонтейнер» построит распределительный центр к 2027 году. Для этого предприятие получило землю без торгов.

Ранее губернатор заявил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Регион удостоился награды за развитие инфраструктуры на выставке «Россия».

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