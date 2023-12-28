Подмосковье 28 декабря 2023, 16:19 Глава Богородского округа Игорь Сухин подвел итоги 2023 года Пресс-служба администрации Богородского г. о.

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Глава Богородского округа Игорь Сухин рассказал об итогах работы в 2023 году. Он особенно отметил успехи в сферах образования, здравоохранения и ЖКХ.

Богородский округ получил губернаторскую премию «Прорыв года» за успехи в области образования. Также вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина во время заседания Коллегии социального блока вручила округу награду за достижения в дополнительном образовании.

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«Мы абсолютные лидеры: в топ-100 школ Подмосковья наших — 15 центров образования. <…> Кратно увеличилось число участников олимпиад всех уровней, увеличилось число медалистов и стобалльников. Это колоссальных труд наших педагогов, руководителей центров образования», — рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Пресс-служба администрации Богородского г. о. Пресс-служба администрации Богородского г. о. Пресс-служба администрации Богородского г. о. Пресс-служба администрации Богородского г. о.

Также Игорь Сухин рассказал, что в этом году отремонтировали 16 объектов здравоохранения. Сейчас завершают строительство станции скорой помощи, рядом с которой появится и поликлиника на 500 посещений в смену. Активно решается вопрос нехватки кадров.

«В этом мы единодушны с губернатором. Андрей Юрьевич убежден, что главная задача сегодня — это поиск врачей. В этом году мы смогли привлечь для работы и жизни в Богородском округе 61 врача», — добавил Игорь Сухин.

Он подчеркнул, что в округе действуют специальные меры поддержки для медиков. В их числе компенсация медработникам аренды жилья, социальная стипендия и компенсация за проезд студентам медвузов. Для врачей также доступны программы «Социальная ипотека» и «Земский доктор». А в 2024 году завершится строительство поселка для врачей «Линия жизни».

Кроме того, в округе реализуют региональную программу «Чистая вода». В этом году работы провели в поселке Зеленый и деревне Щемилово. В 2024 году планируют капитальный ремонт сетей водоснабжения в Большом Бунькове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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